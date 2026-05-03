Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ назвали вывод войск США ударом по муниципалитетам - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 03.05.2026 (обновлено: 18:53 03.05.2026)
В ФРГ назвали вывод войск США ударом по муниципалитетам

Бургомистр Рамштайн-Мизенбаха: вывод войск США из Германии ударит по экономике

© Фото : U.S. ArmyАмериканские военные в Германии
Американские военные в Германии - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© Фото : U.S. Army
Американские военные в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бургомистр Рамштайн-Мизенбаха Ральф Хехлер заявил, что вывод американских военных станет болезненным ударом для муниципалитетов.
  • Он оценил экономический эффект от присутствия военнослужащих США в сумму более 2 миллиардов долларов в год.
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Вывод 5 тысяч американских военнослужащих из Германии обернется разрушительными экономическими последствиями для населенных пунктов, на территории которых расположены базы США, заявил бургомистр города Рамштайн-Мизенбах Ральф Хехлер.
В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение ведомства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев.
Рейхстаг в Берлине, Грмания - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
В Германии призвали к выводу американских войск из страны
28 марта, 18:48
«

"Если значительная часть из них (американских военных - ред.) уедет навсегда, это станет болезненным экономическим ударом", - заявил Хехлер в интервью агентству DPA.

По его словам, в муниципалитете Рамштайн-Мизенбах на юго-западе Германии, расположенном непосредственно рядом с американской авиабазой Рамштайн, проживают почти 8 тысяч американских военнослужащих вместе с членами семей.
Хехлер оценил экономический эффект от их присутствия для муниципалитета в сумму более 2 миллиардов долларов в год, включая зарплату, оплату аренды и контракты для местных фирм.
"Другие города в регионе, из которых были выведены американские войска после окончания "холодной войны", так и не оправились от этого удара, они страдают от этого до сих пор", - указал Хехлер.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Писториус отреагировал на частичный вывод войск США из Германии
2 мая, 16:00
При этом он признался, что пока не видит признаков того, что вывод американских военных затронет Рамштайн.
В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение министерства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение шести-12 месяцев. Решению предшествовала критика президентом США Дональдом Трампом канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который заявил 27 апреля, что западные страны недооценили Иран и что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии.
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Германия не будет ограничивать США в использовании военных баз против Ирана
9 марта, 16:27
 
В миреГерманияСШАИранДональд ТрампФридрих МерцМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала