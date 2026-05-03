В ФРГ назвали вывод войск США ударом по муниципалитетам

БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Вывод 5 тысяч американских военнослужащих из Германии обернется разрушительными экономическими последствиями для населенных пунктов, на территории которых расположены базы США, заявил бургомистр города Рамштайн-Мизенбах Ральф Хехлер.

В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение ведомства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев.

« "Если значительная часть из них (американских военных - ред.) уедет навсегда, это станет болезненным экономическим ударом", - заявил Хехлер в интервью агентству DPA.

По его словам, в муниципалитете Рамштайн-Мизенбах на юго-западе Германии, расположенном непосредственно рядом с американской авиабазой Рамштайн, проживают почти 8 тысяч американских военнослужащих вместе с членами семей.

Хехлер оценил экономический эффект от их присутствия для муниципалитета в сумму более 2 миллиардов долларов в год, включая зарплату, оплату аренды и контракты для местных фирм.

"Другие города в регионе, из которых были выведены американские войска после окончания "холодной войны", так и не оправились от этого удара, они страдают от этого до сих пор", - указал Хехлер.