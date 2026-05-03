В ФРГ назвали вывод войск США ударом по муниципалитетам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бургомистр Рамштайн-Мизенбаха Ральф Хехлер заявил, что вывод американских военных станет болезненным ударом для муниципалитетов.
- Он оценил экономический эффект от присутствия военнослужащих США в сумму более 2 миллиардов долларов в год.
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Вывод 5 тысяч американских военнослужащих из Германии обернется разрушительными экономическими последствиями для населенных пунктов, на территории которых расположены базы США, заявил бургомистр города Рамштайн-Мизенбах Ральф Хехлер.
"Если значительная часть из них (американских военных - ред.) уедет навсегда, это станет болезненным экономическим ударом", - заявил Хехлер в интервью агентству DPA.
По его словам, в муниципалитете Рамштайн-Мизенбах на юго-западе Германии, расположенном непосредственно рядом с американской авиабазой Рамштайн, проживают почти 8 тысяч американских военнослужащих вместе с членами семей.
Хехлер оценил экономический эффект от их присутствия для муниципалитета в сумму более 2 миллиардов долларов в год, включая зарплату, оплату аренды и контракты для местных фирм.
"Другие города в регионе, из которых были выведены американские войска после окончания "холодной войны", так и не оправились от этого удара, они страдают от этого до сих пор", - указал Хехлер.
При этом он признался, что пока не видит признаков того, что вывод американских военных затронет Рамштайн.
В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение министерства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение шести-12 месяцев. Решению предшествовала критика президентом США Дональдом Трампом канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который заявил 27 апреля, что западные страны недооценили Иран и что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии.