"Такое людям не под силу". О чем поведала сенсационная находка из Германии

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Небрский диск раскрыл одну из своих тайн. Долгие годы он был для ученых настоящей головоломкой: кто, когда, а главное, зачем его создал. Подсказку обнаружили совершенно случайно. Но она, как выяснилось, может в корне переписать историю.

Не в тех руках

В культуре многих народов есть артефакт, чье происхождение и назначение неясно: Камень Солнца у майя, Фестская пластина у греков, Стоунхендж у англичан... У немцев — диск из Небры. Маленькая, не более 30 сантиметров в диаметре, бронзовая пластина с загадочными золотыми вставками более четверти века не дает покоя археологам.

История реликвии похожа на детектив. Впервые о ней заговорили в 2001-м. Причем не в лабораториях и научных институтах, а на черном рынке.

© AP Photo / Markus Schreiber Небесный диск из Небры © AP Photo / Markus Schreiber Небесный диск из Небры

За два года до этого двое черных копателей решили поживиться на холме Миттельберг близ городка Небра, что в 60 километрах от Лейпцига (земля Саксония-Анхальт). Местные рассказывали, что здесь под землей то ли могильник, то ли капище.

Металлоискатели действительно зазвенели. Мародеры взялись за лопаты и вскоре нашли пару небольших мечей, несколько боевых топориков, какие-то украшения и странный зеленый диск.

© AP Photo / ECKEHARD SCHULZ Местонахождение небесного диска недалеко от Небры, Саксония-Анхальт, Германия © AP Photo / ECKEHARD SCHULZ Местонахождение небесного диска недалеко от Небры, Саксония-Анхальт, Германия

"Старатели" попытались сбыть находку, о чем быстро узнали археологи. Согласно законам Германии, подобные артефакты принадлежат государству. Горе-коммерсанты решили скрыться. Но на швейцарской границе их задержали. А диск отправился в Университет Мартина Лютера в Галле-Виттенберге.

И специалисты принялись ломать головы: с чем имеют дело, для чего предназначался предмет, что на нем изображено…

"Подделка, не более того"

Радиоуглеродное датирование показало, что предметы из кургана — мечи, топоры — очень древние: XX-XVII веков до нашей эры. В то время на территории Центральной и Восточной Европы процветала унетицкая культура.

Если и диск относится к той же эпохе, возникает исторический парадокс. Ведь создать столь совершенное изделие на заре неолита просто невозможно. Пластина идеально отполирована, рисунок с позолотой нанесен, что называется, без сучка без задоринки.

Исследователи из Университета Мартина Лютера настаивали: патина (зеленый налет, возникающий из-за окисления бронзы и меди) настолько яркая, что в датировке не приходится сомневаться.

© Public domain Небесный диск из Небры © Public domain Небесный диск из Небры

"Ее могли искусственно состарить. Элементарно, если вы помочитесь на кусок бронзы, а затем закопаете его на пару недель в землю, эффект будет аналогичный. Обычная подделка, не более того", — иронизировал по этому поводу в середине 2010-х профессор археологии из Регенсбургского университета Петер Шауэр.

Микрофотографии эрозии на поверхности пластины подтвердили датировку. И Шауэр публично взял свои слова обратно.

В 2020-м специалисты Франкфуртского университета имени Гете выдвинули альтернативную версию: реликвию изготовили на тысячу лет позже. Однако пока убедительных доказательств этому нет. Кроме того, известно, что окружавший курган лес был заселен именно в эпоху неолита. О том свидетельствуют более тысячи могильников в округе.

Не было ответа и на другой вопрос: каково предназначение диска?

Секрет Семи Сестер

Точное место его обнаружения — небольшая опушка на вершине 252-метрового холма. При повторном осмотре местности ученые выяснили: насыпь — рукотворная.

И сделана таким образом, что каждое солнцестояние лучи проходили ровно над Броккеном — самой высокой горой, которую видно из леса. Кроме того, в паре десятков километров отсюда — Гозекский круг, знаменитая неолитическая обсерватория.

Такое совпадение натолкнуло ученых на мысль, что диск из Небры также использовали в астрономических целях. Раз так, это древнейший на территории Европы предмет для наблюдения звездного неба.

Профессор астрономии Бохумского университета Вольфгард Шлоссер измерил угол между двумя золотыми дугами по краям бронзовой пластины: 82 градуса. Точно такой же — на кургане Миттельберг (если брать в расчет положение Солнца к линии горизонта в дни солнцестояния).

Затем астроном указал, что золотые точки на диске напоминают созвездие Семь Сестер, появляющееся на небе осенью и исчезающее весной. Это служило многим древним цивилизациям сигналом о начале и окончании полевых работ.

Правда, в наши дни невооруженным глазом видно лишь шесть "сестер". По мнению Шлоссера, седьмая в каменном веке могла быть гораздо ярче.

Еще есть вопросы

Пару лет назад археологи разрешили еще одну загадку Небрского диска. Уже упомянутый профессор Шауэр неоднократно заявлял, что люди эпохи неолита попросту не обладали навыками, чтобы создать такой шедевр.

Доказать обратное решили в Магдебургском университете имени Отто фон Герике. С помощью металлографического анализа образцов бронзы ученые установили, что реликвию изготовили горячей штамповкой. Ее около десяти раз раскаляли примерно до 700 градусов, ковали, отжигали и давали ей остыть. Затем повторяли все снова. В результате пластина прибавляла слой за слоем в толщине и увеличивалась в диаметре.

© AP Photo / Markus Schreiber Небесный диск из Небры © AP Photo / Markus Schreiber Небесный диск из Небры

"Проведенный нами эксперимент не только в очередной раз демонстрирует экстраординарный характер этой находки, но и то, насколько высоко было развито искусство обработки металлов на заре цивилизации", — пояснил журналистам профессор Харальд Меллер из Управления по археологии земли Саксония-Анхальт.

Не менее сенсационно другое. В ходе описанной процедуры исследователи неоднократно сканировали артефакт. В один из заходов они заметили, что на внутренних слоях содержатся некие символы.