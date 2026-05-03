Во Франкфурте прошел "Бессмертный полк"
22:34 03.05.2026
Во Франкфурте прошел "Бессмертный полк"

В Франкфурте прошла акция «Бессмертный полк»

© AP Photo / Michael Probst. Вид на Франкфурт, Германия
Вид на Франкфурт, Германия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Акция "Бессмертный полк" прошла во Франкфурте-на-Майне .
  • Участники, в основном русскоязычные жители Германии, прошли маршем по центральным улицам города с портретами родственников-фронтовиков, тружеников тыла и узников концлагерей.
  • Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов в память о павших в годы Великой Отечественной войны.
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в городе Франкфурт-на-Майне на юго-западе Германии, сообщается на странице организаторов в соцсетях.
Участники акции, в основном из числа русскоязычных жителей Германии, собрались в центре города на площади Опернплатц, после чего прошли маршем по центральным улицам до исторической площади Ремерберг.
Собравшиеся несли в руках портреты родственников-фронтовиков, тружеников тыла и узников концлагерей. Многие также пришли на акцию с российскими и советскими флагами, были заметны и флаги некоторых постсоветских республик.
В ходе шествия звучали песни военных лет, включая "Катюшу" и "День Победы". Участники активно подпевали, а женщины размахивали в такт мелодиям синими платочками.
Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов в память о павших в годы Великой Отечественной войны.
