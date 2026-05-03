Во Франкфурте прошел "Бессмертный полк"

БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в городе Франкфурт-на-Майне на юго-западе Германии, сообщается на странице организаторов в соцсетях.

Участники акции, в основном из числа русскоязычных жителей Германии , собрались в центре города на площади Опернплатц, после чего прошли маршем по центральным улицам до исторической площади Ремерберг.

Собравшиеся несли в руках портреты родственников-фронтовиков, тружеников тыла и узников концлагерей. Многие также пришли на акцию с российскими и советскими флагами, были заметны и флаги некоторых постсоветских республик.

В ходе шествия звучали песни военных лет, включая "Катюшу" и "День Победы". Участники активно подпевали, а женщины размахивали в такт мелодиям синими платочками.