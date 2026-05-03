Мерц резко одернул больную раком после вопроса о здравоохранении

Женщина рассказала, что у нее рак кожи четвертой стадии и она едва ли может себе позволить собственные похороны. Она выразила недоумение планами правительства урезать расходы на здравоохранение, одновременно повысив зарплаты министрам.

Канцлер же начал хмуриться еще до того, как дослушал вопрос, а после сразу отверг ее упрек. Он утверждал, что правительство не собиралось повышать оклады, при этом пять раз повторив слово "никогда". Однако, по данным издания, такой законопроект действительно готовили, но быстро свернули после появления информации об этом в СМИ.