Мерц резко одернул больную раком после вопроса о здравоохранении

БЕРЛИН, 3 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ резко одернул больную раком женщину после вопроса о здравоохранении на встрече с избирателями, пишет немецкий таблоид Bild.
"Очередная оплошность канцлера: гражданка, больная раком, жалуется Фридриху Мерцу на сокращения в системе здравоохранения — но, вместо того чтобы проявить сочувствие, он резко ее одернул", — говорится в материале.
Женщина рассказала, что у нее рак кожи четвертой стадии и она едва ли может себе позволить собственные похороны. Она выразила недоумение планами правительства урезать расходы на здравоохранение, одновременно повысив зарплаты министрам.
Канцлер же начал хмуриться еще до того, как дослушал вопрос, а после сразу отверг ее упрек. Он утверждал, что правительство не собиралось повышать оклады, при этом пять раз повторив слово "никогда". Однако, по данным издания, такой законопроект действительно готовили, но быстро свернули после появления информации об этом в СМИ.
Как отмечает Bild, именно из-за таких проблем с коммуникацией правящая коалиция пребывает в кризисе, а рейтинг Мерца упал до запредельно низкого уровня. Так, согласно недавнему исследованию института INSA, он стал самым непопулярным политиком в стране, заняв последнюю строчку из 20 со средней оценкой 2,9 балла.