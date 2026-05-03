ФПК подготовит поезда для пассажиров, задерживающихся из-за аварии в Литве

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) подготовит резервные поезда для перевозки пассажиров ряда своих составов, задерживающихся из-за схода с рельсов грузового состава в Литве, сообщила российская компания.
Движение транзитных поездов в Калининград остановлено из-за аварии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии, сообщила ранее в воскресенье компания "Литовские железные дороги". ФПК сообщила, что из-за этого задерживаются её поезда № 360 Калининград – Адлер, № 148 Калининград – Москва, № 147 Москва – Калининград.
"Для пассажиров, которые должны были отправиться в поезде № 148 из Минска, будет подготовлен резервный состав. Он отправится из Минска в 9:49 по графику поезда № 148. Для пассажиров, которые должны были осуществить посадку в поезд № 360 по станции Смоленск, также будет подготовлен резервный состав. Он отправится из Смоленска в 12:04 по графику поезда № 360", - говорится в сообщении ФПК.
Российская компания пишет, что обо всех изменениях оперативно информирует пассажиров с помощью смс.