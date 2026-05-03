10:16 03.05.2026 (обновлено: 11:53 03.05.2026)
ФПК подготовит поезда для пассажиров, задерживающихся из-за аварии в Литве

Резервные поезда подготовят для пассажиров, задержанных из-за аварии в Литве

© Фото : Lietuvos GeležinkeliaiНа месте схода с рельсов локомотива и грузовых вагонов в Каунасском районе в Литве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральная пассажирская компания подготовит резервные поезда для пассажиров задерживающихся составов из-за схода с рельсов грузового поезда в Литве.
  • Движение транзитных поездов в Калининград остановлено из-за аварии в Каунасском районе Литвы.
  • О всех изменениях ФПК оперативно информирует пассажиров с помощью СМС, а также призывает получать информацию о движении поездов через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сайт РЖД и по телефону Центра поддержки клиентов РЖД.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) подготовит резервные поезда для перевозки пассажиров ряда своих составов, задерживающихся из-за схода с рельсов грузового состава в Литве, сообщила российская компания.
Движение транзитных поездов в Калининград остановлено из-за аварии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии, сообщила ранее в воскресенье компания "Литовские железные дороги". ФПК сообщила, что из-за этого задерживаются её поезда № 360 Калининград – Адлер, № 148 Калининград – Москва, № 147 Москва – Калининград.
"Для пассажиров, которые должны были отправиться в поезде № 148 из Минска, будет подготовлен резервный состав. Он отправится из Минска в 9:49 по графику поезда № 148. Для пассажиров, которые должны были осуществить посадку в поезд № 360 по станции Смоленск, также будет подготовлен резервный состав. Он отправится из Смоленска в 12:04 по графику поезда № 360", - говорится в сообщении ФПК.
Российская компания пишет, что обо всех изменениях оперативно информирует пассажиров с помощью смс.
"Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - добавляется в сообщении.
Три поезда в Калининград и обратно задерживаются из-за ЧП в Литве
Вчера, 09:09
 
