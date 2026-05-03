Посол прокомментировал разговоры о расширении ядерного компонента в Европе

ПАРИЖ, 3 мая – РИА Новости. Разговоры о расширении ядерного компонента в Европе ведут к развалу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и поощряют страны его создавать, заявил в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
Он напомнил, что Договор принимался на пике Холодной войны, несколько лет спустя после Карибского кризиса.
"И нам, американцам и англичанам вместе хватило мудрости вместе с другими странами разработать этот основополагающий документ. А все рассуждения эти ведут, с одной стороны, к развалу этого договора, а с другой стороны, это звучит, грубо говоря, как призыв к другим странам мира: почему бы нам не создать ядерное оружие?", - сказал посол.
Мешков отметил, что депозитариями и главными участниками этого договора были США, Великобритания и Советский Союз.
"И почему мы пришли тогда к заключению этого договора? Потому что мир реально технологически уже в то время подошел к тому, что порядка 20, а даже может быть и 40 стран имели возможность создать ядерное оружие. И это привело бы мир к ядерному хаосу. И чтобы этого не допустить, был разработан этот договор. Потом, впоследствии, правда, через десятки лет, Франция тоже присоединилась к этому договору", - отметил дипломат.
Мешков выразил сожаление в связи с тем, что проядерная риторика Франции только усиливается и приводит к разрушению этого основополагающего договора.
В марте президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что Париж ужесточает свою политику ядерного сдерживания, и распорядился увеличить количество ядерного оружия. По его словам, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу.
Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран - СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.