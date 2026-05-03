Посол прокомментировал разговоры о расширении ядерного компонента в Европе

ПАРИЖ, 3 мая – РИА Новости. Разговоры о расширении ядерного компонента в Европе ведут к развалу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и поощряют страны его создавать, заявил в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.

Он напомнил, что Договор принимался на пике Холодной войны, несколько лет спустя после Карибского кризиса.

"И нам, американцам и англичанам вместе хватило мудрости вместе с другими странами разработать этот основополагающий документ. А все рассуждения эти ведут, с одной стороны, к развалу этого договора, а с другой стороны, это звучит, грубо говоря, как призыв к другим странам мира: почему бы нам не создать ядерное оружие?", - сказал посол.

Мешков отметил, что депозитариями и главными участниками этого договора были США, Великобритания и Советский Союз.

"И почему мы пришли тогда к заключению этого договора? Потому что мир реально технологически уже в то время подошел к тому, что порядка 20, а даже может быть и 40 стран имели возможность создать ядерное оружие. И это привело бы мир к ядерному хаосу. И чтобы этого не допустить, был разработан этот договор. Потом, впоследствии, правда, через десятки лет, Франция тоже присоединилась к этому договору", - отметил дипломат.

Мешков выразил сожаление в связи с тем, что проядерная риторика Франции только усиливается и приводит к разрушению этого основополагающего договора.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что Париж ужесточает свою политику ядерного сдерживания, и распорядился увеличить количество ядерного оружия. По его словам, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу.