МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что надеется на завершение конфликта на Украине.
В конце апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что не может быть возвращения к обычному ведению дел ЕС с Россией даже после окончания конфликта на Украине.
"В Италии мы входим в число тех, кто больше всего надеется на завершение конфликта на Украине и прекращение изоляции России. Отношения с Соединенными Штатами имеют фундаментальное значение для итальянской экономики и европейской стабильности. К сожалению, есть те, кто работает против мира", - заявил Сальвини в интервью порталу Breitbart.
Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал смехотворными заявления о якобы изоляции России в ООН. Он назвал их бесплодными фантазиями коллег из ЕС, которые на деле изолируют сами себя и выглядят в ООН как "русофобская группа, полностью оторванная от реальности".
В январе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о том, что "изоляция" России, которой добивался Запад, не состоялась, несмотря на разговоры недоброжелателей. В качестве аргумента он привел участие большого количества зарубежных гостей на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также парад на Красной площади.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
