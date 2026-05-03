Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Италии заявил, что надеется на завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 03.05.2026
Вице-премьер Италии заявил, что надеется на завершение конфликта на Украине

Вице-премьер Италии Сальвини надеется на завершение конфликта на Украине

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкМаттео Сальвини
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
Маттео Сальвини. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что надеется на завершение конфликта на Украине.
В конце апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что не может быть возвращения к обычному ведению дел ЕС с Россией даже после окончания конфликта на Украине.
Италии мы входим в число тех, кто больше всего надеется на завершение конфликта на Украине и прекращение изоляции России. Отношения с Соединенными Штатами имеют фундаментальное значение для итальянской экономики и европейской стабильности. К сожалению, есть те, кто работает против мира", - заявил Сальвини в интервью порталу Breitbart.
Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал смехотворными заявления о якобы изоляции России в ООН. Он назвал их бесплодными фантазиями коллег из ЕС, которые на деле изолируют сами себя и выглядят в ООН как "русофобская группа, полностью оторванная от реальности".
В январе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о том, что "изоляция" России, которой добивался Запад, не состоялась, несмотря на разговоры недоброжелателей. В качестве аргумента он привел участие большого количества зарубежных гостей на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также парад на Красной площади.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Поставили на колени": на Западе высказались об антироссийских санкциях
16 декабря 2025, 05:14
 
В миреРоссияУкраинаИталияМаттео СальвиниКайя КалласДмитрий ПолянскийЕвросоюзООНОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала