Внутриполитический конфликт в Польше зашел слишком далеко, заявил Навроцкий

ВАРШАВА, 3 мая - РИА Новости. Внутриполитический конфликт в Польше зашел слишком далеко, заявил президент республики Кароль Навроцкий в своем выступлении по случаю Дня конституции страны.

"Государственные институты, которые должны быть устойчивыми, должны быть сильными, должны строить государство, его преемственность, вовлечены в политическую и партийную борьбу с четырех- или пятилетним горизонтом, а система верховенства закона порождает очередной хаос и новые социальные конфликты", - подчеркнул президент.