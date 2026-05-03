Внутриполитический конфликт в Польше зашел слишком далеко, заявил Навроцкий

ВАРШАВА, 3 мая - РИА Новости. Внутриполитический конфликт в Польше зашел слишком далеко, заявил президент республики Кароль Навроцкий в своем выступлении по случаю Дня конституции страны.
"У меня есть убеждение, что сегодняшние проблемы в Речи Посполитой - это уже не только политические проблемы, это фундаментальные проблемы системы. Давайте честно скажем себе, что мы живем сегодня в тот момент, когда политический конфликт зашел слишком далеко, разрушает сообщество, разрушает семьи, переходит все возможные границы. Он зашел слишком далеко, потому что разрушает систему и основы польского государства", - сказал Навроцкий.
Он пояснил, что в политическую борьбу в Польше включились государственные институты, которые не имеют политического предназначения.
"Государственные институты, которые должны быть устойчивыми, должны быть сильными, должны строить государство, его преемственность, вовлечены в политическую и партийную борьбу с четырех- или пятилетним горизонтом, а система верховенства закона порождает очередной хаос и новые социальные конфликты", - подчеркнул президент.
