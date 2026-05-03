Трамп не предупредил НАТО о частичном выводе войск из ФРГ, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп не предупредил чиновников НАТО заранее о частичном выводе войск из Германии, пишут СМИ.

Пентагон подтвердил решение вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6–12 месяцев.

Решению предшествовала критика Трампа в адрес Мерца.

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не предупредил чиновников НАТО заранее о частичном выводе войск из Германии, из-за чего командование альянса было застигнуто врасплох, сообщает телеканал Euronews ссылкой на источники.

"Высокопоставленные чиновники НАТО не были предупреждены о решении президента Дональда Трампа вывести пять тысяч военнослужащих из Германии... Объявление, которое застало командование НАТО врасплох, скудно на детали", - говорится в сообщении телеканала.

Как отмечает Euronews, на данный момент неясно, какие именно формирования будут сокращены. Кроме того, согласно информации нескольких осведомленных источников, остается неизвестным, как это повлияет на общую расстановку сил НАТО. Источник в США заявил Euronews, что деталей нет потому, что Трамп назвал число "наугад".

В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение ведомства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев.