Украинский дрон вновь нарушил воздушное пространство Эстонии - РИА Новости, 03.05.2026
10:29 03.05.2026
Арольд: дрон ВСУ вновь нарушил воздушное пространство страны Эстонии

Флаг Эстонии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский дрон вновь нарушил воздушное пространство Эстонии.
  • Жители уездов Вырумаа и Ида-Вирумаа на востоке Эстонии получили предупреждение об угрозе дронов, позднее оно было отменено.
  • МИД Эстонии передал Киеву послание о том, что украинские дроны не должны попадать в эстонское воздушное пространство.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Украинский дрон вновь нарушил воздушное пространство Эстонии, заявил начальник отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд.
Как сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, жители уездов Вырумаа и Ида-Вирумаа на востоке Эстонии получили ранним утром воскресенья предупреждение об угрозе дронов, позднее оно было отменено.
"Сегодня ночью снова произошла достаточно масштабная атака украинских дронов... Существовал риск, что некоторые из них (дронов - ред.) могут попасть в воздушное пространство Эстонии - один из дронов действительно на короткое время туда зашел, после чего покинул его", - сообщил Арольд телерадиокомпании.
По информации телерадиокомпании, информации об обнаружении обломков дронов в Эстонии на данный момент нет.
Ранее украинские дроны неоднократно входили в воздушное пространство Эстонии. В этой связи МИД Эстонии передал Киеву послание о том, что украинские дроны не должны попадать в эстонское воздушное пространство.
Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Глава МИД Эстонии передал офису Зеленского послание из-за беспилотников
1 апреля, 13:01
 
