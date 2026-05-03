В ДНР за неделю сорвали 61 атаку украинских БПЛА - РИА Новости, 03.05.2026
12:34 03.05.2026
В ДНР за неделю сорвали 61 атаку украинских БПЛА

ФСБ: в ДНР за неделю предотвратили 61 террористическую атаку ВСУ

Вид на город Донецк из квартиры, пострадавшей в результате обстрела города. Архивное фото
  • В ДНР за прошедшую неделю сорвали 61 атаку украинских БПЛА.
  • Вблизи электроподстанции в Киевском районе Донецка был сбит БПЛА самолетного типа западного производства со взрывчаткой массой в 30 килограммов, еще один беспилотник был перехвачен в районе Старобешево.
ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Шестьдесят одна террористическая атака украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру сорвана в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращена 61 террористическая атака со стороны противника", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что вблизи электроподстанции в Киевском районе Донецка был сбит БПЛА самолетного типа западного производства со взрывчаткой массой в 30 килограммов. Еще один беспилотник, нацеленный на жилые кварталы, был перехвачен в районе Старобешево.
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк
 
 
