В ДНР за неделю сорвали 61 атаку украинских БПЛА

ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Шестьдесят одна террористическая атака украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру сорвана в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращена 61 террористическая атака со стороны противника", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что вблизи электроподстанции в Киевском районе Донецка был сбит БПЛА самолетного типа западного производства со взрывчаткой массой в 30 килограммов. Еще один беспилотник, нацеленный на жилые кварталы, был перехвачен в районе Старобешево.
