В ДНР за неделю сорвали 61 атаку украинских БПЛА

ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Шестьдесят одна террористическая атака украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру сорвана в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.