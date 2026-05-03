Бюрократы ЕС игнорируют крупнейший в истории энергокризис, заявил Дмитриев

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Бюрократы Евросоюза и Великобритании игнорируют крупнейший в истории энергетический кризис, это их уничтожит, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Ярые климатические и зеленые активисты могут захотеть переключить внимание с мантры "глобальное потепление" на крупнейший в истории энергетический кризис - реальный и безотлагательный. Возможно, это наконец-то разбудит бюрократов ЕС и Великобритании, которые его игнорируют и будут этим уничтожены", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявлял об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе. Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш после этого говорил, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива, как это уже происходит в некоторых странах Азии.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
