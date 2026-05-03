Юрист рассказал, когда дипфейки станут уголовным преступлением

Краткий пересказ от РИА ИИ Юрист Кирилл Дьяков считает, что дипфейки, особенно откровенного содержания, станут уголовным преступлением в большинстве развитых стран в течение 1–2 лет.

По мнению юриста, публикация интимных дипфейков без согласия изображенного человека будет криминализирована, а платформы будут обязаны удалять такой контент.

Дьяков отметил, что сегодня существует множество ботов и сайтов, позволяющих создавать дипфейки без согласия человека, что создает угрозу для уязвимых групп населения и порождает новые виды буллинга, шантажа и вымогательства.

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Дипфейки, особенно откровенного содержания, станут уголовным преступлением в большинстве развитых стран в течение 1-2 лет из-за того, что они несут угрозу как частной жизни граждан, так и общественной безопасности, таким мнением с РИА Новости поделился старший юрист MWS AI (входит в "МТС Web Services") Кирилл Дьяков.

"Большинство развитых стран и крупнейшие развивающиеся экономики, включая Россию , будут вынуждены криминализировать дипфейки - в особенности откровенного содержания. Это произойдет в течение года-двух, поскольку такие материалы несут серьезную угрозу как частной жизни граждан, так и общественной безопасности", - сказал он.

Так, в качестве первого шага юрист считает разумным принятие закона, который криминализирует публикацию интимных дипфейков без согласия изображенного человека и обяжет платформы удалять такой контент.

По его словам, сегодня в мессенджерах работают не менее 100 ботов, а в интернете - сотни сайтов, позволяющих "раздеть" человека без его согласия. Это создает наибольшую угрозу для уязвимых групп населения и порождает новые виды буллинга в школах, шантажа и вымогательства.