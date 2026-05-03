Юрист рассказал, когда дипфейки станут уголовным преступлением

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрист Кирилл Дьяков считает, что дипфейки, особенно откровенного содержания, станут уголовным преступлением в большинстве развитых стран в течение 1–2 лет.
- По мнению юриста, публикация интимных дипфейков без согласия изображенного человека будет криминализирована, а платформы будут обязаны удалять такой контент.
- Дьяков отметил, что сегодня существует множество ботов и сайтов, позволяющих создавать дипфейки без согласия человека, что создает угрозу для уязвимых групп населения и порождает новые виды буллинга, шантажа и вымогательства.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Дипфейки, особенно откровенного содержания, станут уголовным преступлением в большинстве развитых стран в течение 1-2 лет из-за того, что они несут угрозу как частной жизни граждан, так и общественной безопасности, таким мнением с РИА Новости поделился старший юрист MWS AI (входит в "МТС Web Services") Кирилл Дьяков.
"Большинство развитых стран и крупнейшие развивающиеся экономики, включая Россию, будут вынуждены криминализировать дипфейки - в особенности откровенного содержания. Это произойдет в течение года-двух, поскольку такие материалы несут серьезную угрозу как частной жизни граждан, так и общественной безопасности", - сказал он.
Так, в качестве первого шага юрист считает разумным принятие закона, который криминализирует публикацию интимных дипфейков без согласия изображенного человека и обяжет платформы удалять такой контент.
По его словам, сегодня в мессенджерах работают не менее 100 ботов, а в интернете - сотни сайтов, позволяющих "раздеть" человека без его согласия. Это создает наибольшую угрозу для уязвимых групп населения и порождает новые виды буллинга в школах, шантажа и вымогательства.
Дьяков также обратил внимание на риски для самих пользователей подобных сервисов. "Никто не знает, где физически расположены эти приложения, кем созданы и с какой целью. В случае криминализации все данные пользователей, а значит, и свидетельства противоправных действий могут оказаться в руках злоумышленников", - считает он.