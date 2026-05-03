Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, будет ли 8 мая сокращенным рабочим днем - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 03.05.2026
Россиянам рассказали, будет ли 8 мая сокращенным рабочим днем

РИА Новости: рабочий день 8 мая будет сокращенным

© Fotolia / denisismagilovДевушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© Fotolia / denisismagilov
Девушка работает за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рабочий день 8 мая будет сокращен на один час.
  • В мае текущего года россиян ожидает 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Рабочий день 8 мая будет сокращенным на один час, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Восьмое мая, как и 30 апреля, являются предпраздничными днями, в которые работа сокращается на один час", - сказала Бессараб.
Она отметила, что всего в мае текущего года россиян ожидает 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней.
Производственный календарь на май 2026 года
Как отдыхаем в мае 2026 года: майские праздники, выходные и рабочие дни
24 апреля, 13:33
 
ОбществоСветлана БессарабГосдума РФДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала