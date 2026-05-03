Россиянам рассказали, будет ли 8 мая сокращенным рабочим днем

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Рабочий день 8 мая будет сокращенным на один час, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Восьмое мая, как и 30 апреля, являются предпраздничными днями, в которые работа сокращается на один час", - сказала Бессараб.
Она отметила, что всего в мае текущего года россиян ожидает 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней.