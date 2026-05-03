Фигурантки дела о хищении у бойцов СВО в Шереметьево были судимы - РИА Новости, 03.05.2026
02:13 03.05.2026
Фигурантки дела о хищении у бойцов СВО в Шереметьево были судимы

  • Трое фигуранток уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту «Шереметьево» ранее были судимы за обман пенсионеров.
  • Зоя Череповская в 2021 году была признана виновной в двух кражах с проникновением в жилище.
  • Наталья Солдатенко и Римма Полуданова в 2020 году были осуждены за мошенничество и получили по году колонии-поселения, однако Солдатенко вновь совершила аналогичное преступление в августе 2021 года.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Трое фигуранток уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" ранее были судимы за обман пенсионеров, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как из них следует, Зоя Череповская в 2021 году была признана виновной в двух кражах с проникновением в жилище. В первом эпизоде она под видом сотрудницы газовой службы вошла в квартиру пожилого мужчины и, пока тот промывал конфорки, похитила 195 тысяч рублей. Во втором — вместе с сообщницей проникла в квартиру к пенсионерке под предлогом помощи с сумками и, отвлекая хозяйку разговорами о пенсионном удостоверении, унесла со стола 50 тысяч рублей. Суд приговорил ее к 4 годам колонии общего режима.
Наталья Солдатенко и Римма Полуданова в 2020 году были осуждены за мошенничество. Вдвоем они представились пенсионеру сотрудницами соцзащиты, убедили его в необходимости обмена старых купюр на новые и подменили конверт со 130 тысячами рублей на сверток с тетрадью.
Согласно материалам, женщины получили по году колонии-поселения, однако уже в августе 2021 года Солдатенко вновь совершила аналогичное преступление: под предлогом попить воды зашла в квартиру пенсионера и попыталась похитить 13,7 тысяч рублей, подменив настоящие купюры на муляжи. Потерпевший заметил обман и остановил ее. Она была приговорена к 1 году и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
В настоящее время трое проходят по делу о мошенничестве в аэропорту Шереметьево, где, по версии следствия, в составе преступного сообщества выманивали деньги у пассажиров историями об опоздании на рейс и нехватке средств на билет. Ущерб от их действий в 2024 году оценивается более чем в 760 тысяч рублей, потерпевшими признаны 17 человек, включая восьмерых участников СВО.
