Россиян предупредили об активизации лжемастеров для дачных работ

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Лжемастера предлагают россиянам свои услуги по дачным работам, берут предоплату и после исчезают, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Лжемастера предлагают ремонт заборов, септиков, услуги по обрезке деревьев. Создают красивые портфолио (зачастую скачанные с фотостоков), берут предоплату за выезд бригады или закупку материалов и исчезают", - рассказали там.
Целевой группой такой схемы являются владельцы загородной недвижимости, садоводы, пенсионеры. Схема актуальна для мая, поскольку в этом месяце начинается сезон активных дачных работ, отметили в "Мошеловке".