Россиян предупредили о штрафе за сжигание листвы на даче

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Дачники при сжигании старой листвы или иного мусора на своем участке могут получить штраф до 50 тысяч рублей за несоблюдение правил пожарной безопасности, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

"Административная ответственность за несоблюдение правил пожарной безопасности, в частности, при сжигании мусора на земельном участке, предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях", - рассказала Леонова

Так, сжигание листвы на участке без ущерба для чужого имущества грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности. Те же действия во время особого противопожарного режима наказываются штрафом от 10 до 20 тысяч рублей.

Если у дачника возник пожар и было повреждено чужое имущество или был причинен легкий или средней тяжести вред здоровью человека, то размер штрафа вырастет и будет варьироваться от 40 до 50 тысяч рублей.

Леонова напомнила, что по правилам пожарной безопасности сжигать мусор, в том числе листву, можно только в специальной емкости или яме глубиной не менее 30 сантиметров и не более 1 метра в диаметре. Также открытый огонь должен находиться на расстоянии не менее 50 метров до ближайшего сооружения, не менее 100 метров до хвойного леса и не менее 30 метров до лиственного леса.