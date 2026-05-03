Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о штрафе за сжигание листвы на даче - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 03.05.2026
Россиян предупредили о штрафе за сжигание листвы на даче

РИА Новости: за сжигание листвы на даче могут получить штраф до 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДачный участок
Дачный участок - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Дачный участок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Дачники при сжигании старой листвы или иного мусора на своем участке могут получить штраф до 50 тысяч рублей за несоблюдение правил пожарной безопасности, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.
"Административная ответственность за несоблюдение правил пожарной безопасности, в частности, при сжигании мусора на земельном участке, предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях", - рассказала Леонова.
Мужчина работает на своем дачном участке - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Юристы предупредили о штрафах за ряд растений на даче в 2026 году
Вчера, 06:10
Так, сжигание листвы на участке без ущерба для чужого имущества грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности. Те же действия во время особого противопожарного режима наказываются штрафом от 10 до 20 тысяч рублей.
Если у дачника возник пожар и было повреждено чужое имущество или был причинен легкий или средней тяжести вред здоровью человека, то размер штрафа вырастет и будет варьироваться от 40 до 50 тысяч рублей.
Леонова напомнила, что по правилам пожарной безопасности сжигать мусор, в том числе листву, можно только в специальной емкости или яме глубиной не менее 30 сантиметров и не более 1 метра в диаметре. Также открытый огонь должен находиться на расстоянии не менее 50 метров до ближайшего сооружения, не менее 100 метров до хвойного леса и не менее 30 метров до лиственного леса.
Также территория вокруг открытого огня должна быть очищена от сухой травы и других горючих материалов, отделена минерализованной полосой. Дачник, в свою очередь, должен иметь при себе первичные средства пожаротушения и телефон для своевременного вызова пожарных.
Мужчина жарит шашлык - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Юрист предупредил о штрафе за шашлык на даче
27 апреля, 06:20
 
Ольга ЛеоноваРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала