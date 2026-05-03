В Роспотребнадзоре назвали главную опасность для дачников

Краткий пересказ от РИА ИИ Роспотребнадзор предупреждает о риске заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в дачный сезон.

Переносчиками вируса являются грызуны, в частности рыжие полевки, и вирус может сохраняться на грязных предметах.

Чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать меры личной гигиены и проводить уборку на даче в маске и перчатках.

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россияне в весенний период с наступлением дачного сезона рискуют столкнуться с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, переносчиками которой являются грызуны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"С наступлением дачного сезона Роспотребнадзор информирует о том, как обезопасить себя от геморрагической лихорадки с почечным синдромом – тяжелого инфекционного заболевания, проявляющегося поражением мелких кровеносных сосудов, почек, легких и других органов человека. Среди грызунов основными источниками вируса являются рыжие полевки, обитающие в лесах", - говорится в сообщении.

Помимо рыжей полевки, человек может заразиться и от других мышевидных грызунов. Вирус сохраняется при низких температурах и долго может сохраняться на грязных предметах. Вакцины против возбудителей ГЛПС не существует. Только соблюдая меры личной гигиены и борясь с грызунами, можно избежать заболевания.

В Роспотребнадзоре пояснили, что от момента заражения до появления первых признаков проходит около двух-трех недель. Среди симптомов выделяются слабость, озноб, головная боль, ломота в мышцах и суставах, рвота, бессонница.