01:51 03.05.2026
В Роспотребнадзоре назвали главную опасность для дачников

РИА Новости: россияне на дачах могут столкнуться с геморрагической лихорадкой

Женщина занимается посадкой саженцев на своем участке. Архивное фото
  • Роспотребнадзор предупреждает о риске заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в дачный сезон.
  • Переносчиками вируса являются грызуны, в частности рыжие полевки, и вирус может сохраняться на грязных предметах.
  • Чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать меры личной гигиены и проводить уборку на даче в маске и перчатках.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россияне в весенний период с наступлением дачного сезона рискуют столкнуться с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, переносчиками которой являются грызуны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"С наступлением дачного сезона Роспотребнадзор информирует о том, как обезопасить себя от геморрагической лихорадки с почечным синдромом – тяжелого инфекционного заболевания, проявляющегося поражением мелких кровеносных сосудов, почек, легких и других органов человека. Среди грызунов основными источниками вируса являются рыжие полевки, обитающие в лесах", - говорится в сообщении.
Помимо рыжей полевки, человек может заразиться и от других мышевидных грызунов. Вирус сохраняется при низких температурах и долго может сохраняться на грязных предметах. Вакцины против возбудителей ГЛПС не существует. Только соблюдая меры личной гигиены и борясь с грызунами, можно избежать заболевания.
В Роспотребнадзоре пояснили, что от момента заражения до появления первых признаков проходит около двух-трех недель. Среди симптомов выделяются слабость, озноб, головная боль, ломота в мышцах и суставах, рвота, бессонница.
Для того, чтобы избежать рисков, перед началом дачного сезона в доме необходимо провести проветривание, просушить матрасы, одеяла, подушки и другие вещи, поскольку солнечный свет способен убить вирус. Уборку следует проводить в маске и перчатках, посоветовали в ведомстве.
