21:27 03.05.2026 (обновлено: 21:28 03.05.2026)
В Белоруссии заявили о постоянных нарушениях воздушного пространства БПЛА

Флаг Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 3 мая - РИА Новости. Белорусские военные практически ежедневно фиксируют нарушения воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами, уничтожают их при угрозе, заявил командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович в эфире телеканала СТВ.
"Непростая военно-политическая обстановка сейчас складывается. Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей, европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО. Наши дежурные службы практически ежедневно фиксируют нарушения государственной границы в воздушном пространстве", - сказал Лукьянович.
По его словам, это в первую очередь связано со сложным географическим положением страны, поскольку есть "выступы" как на территорию Украины, так и на территорию Российской Федерации на юге и на востоке.
"Поэтому от тех маршрутов, которые пролегают мимо наших границ, бывает, беспилотные летательные аппараты отклоняются и нарушают воздушное пространство. В том числе средства электронной борьбы влияют на маршрут полета. Мы эти случаи фиксируем. При нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь и если воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, данная цель уничтожается", - сказал командующий.
