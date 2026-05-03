В Шереметьево заявили о стабилизации ситуации в зоне международных прилетов

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Ситуация в зоне международных прилетов московского аэропорта Шереметьево стабилизировалась, скоплений пассажиров нет, они проходят формальности без задержек, сообщила воздушная гавань.
Ранее в воскресенье аэропорт сообщал об усиленном контроле прибывающих из-за границы пассажиров и возможном увеличении времени прохождения послеполетных формальностей.
"Ситуация в зоне прилета международных рейсов спокойная, пассажиры проходят пограничные формальности, получают багаж, проходят таможенный контроль без задержек. Скоплений пассажиров в зонах прилета нет", - говорится в сообщении.