Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево заявили о стабилизации ситуации в зоне международных прилетов - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 03.05.2026
В Шереметьево заявили о стабилизации ситуации в зоне международных прилетов

В Шереметьево стабилизировалась ситуация в зоне международных прилетов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пассажиры в аэропорту . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация в зоне международных прилетов московского Шереметьево стабилизировалась.
  • Пассажиры проходят все формальности без задержек, скоплений людей нет.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Ситуация в зоне международных прилетов московского аэропорта Шереметьево стабилизировалась, скоплений пассажиров нет, они проходят формальности без задержек, сообщила воздушная гавань.
Ранее в воскресенье аэропорт сообщал об усиленном контроле прибывающих из-за границы пассажиров и возможном увеличении времени прохождения послеполетных формальностей.
"Ситуация в зоне прилета международных рейсов спокойная, пассажиры проходят пограничные формальности, получают багаж, проходят таможенный контроль без задержек. Скоплений пассажиров в зонах прилета нет", - говорится в сообщении.
Аэропорт Хабаровска - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
В Хабаровске самолет вернулся в аэропорт из-за срабатывания сигнализации
29 апреля, 08:42
 
ПроисшествияШереметьево (аэропорт)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала