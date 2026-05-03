Швеция задержала еще один танкер с якобы ложным флагом

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Береговая охрана Швеции сообщила, что задержала в Балтийском море еще один танкер, который подозревается в якобы использовании ложного флага и фигурирует в санкционных списках Европы.
Отмечается, что шведская береговая охрана вместе с полицией поднялись на борт судна Jin Hui под сирийским флагом в шведских территориальных водах к югу от города Треллеборг и начали предварительное расследование. Как пишет Береговая охрана, пункт назначения судна неясен и, предположительно, оно не перевозило никакого груза. Кроме того, утверждается, что танкер якобы фигурирует в нескольких санкционных списках, в том числе в списках Евросоюза и Великобритании.
"Береговая охрана подозревает, что судно идёт под ложным флагом", - говорится в заявлении ведомства.
При этом министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин в соцсети Х написал о подозрениях причастности судна к так называемому "теневому флоту".
В МИД РФ ранее отмечали, что категорию так называемого "теневого флота" в Евросоюзе выдумали, самой этой категории в праве нет.
В мае 2025 года постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал действия стран ЕС по принудительной остановке гражданских судов, предпринятые под предлогом борьбы с "теневым флотом", грубейшим посягательством на свободу судоходства.
