Швеция задержала в Балтийском море танкер Jin Hui под сирийским флагом

Швеция задержала в Балтийском море танкер Jin Hui под сирийским флагом

© Фото : Kustbevakningen﻿ Швеция задержала в Балтийском море танкер Jin Hui под сирийским флагом

Швеция задержала еще один танкер с якобы ложным флагом

Краткий пересказ от РИА ИИ Береговая охрана Швеции задержала танкер Jin Hui под сирийским флагом в Балтийском море.

Судно подозревается в использовании ложного флага и фигурирует в санкционных списках Европы.

Министр гражданской обороны Швеции выразил подозрения о причастности судна к так называемому «теневому флоту».

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Береговая охрана Швеции сообщила, что задержала в Балтийском море еще один танкер, который подозревается в якобы использовании ложного флага и фигурирует в санкционных списках Европы.

Отмечается, что шведская береговая охрана вместе с полицией поднялись на борт судна Jin Hui под сирийским флагом в шведских территориальных водах к югу от города Треллеборг и начали предварительное расследование. Как пишет Береговая охрана, пункт назначения судна неясен и, предположительно, оно не перевозило никакого груза. Кроме того, утверждается, что танкер якобы фигурирует в нескольких санкционных списках, в том числе в списках Евросоюза и Великобритании

"Береговая охрана подозревает, что судно идёт под ложным флагом", - говорится в заявлении ведомства.

В МИД РФ ранее отмечали, что категорию так называемого "теневого флота" в Евросоюзе выдумали, самой этой категории в праве нет.