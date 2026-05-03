19:04 03.05.2026
Тубус от гранатомета у женщины на Урале оказался музейным экспонатом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Североуральске женщина несла по улице предмет, похожий на гранатомет.
  • Предмет оказался музейным экспонатом — тубусом от гранатомета, а женщина— сотрудницей музея.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Тубус от гранатомета, который несла женщина в свердловском Североуральске, является музейным экспонатом, а сама женщина - сотрудником музея, сообщила в соцсетях представитель пресс-службы североуральского ОМВД Надежда Шпильчак.
В субботу в социальных сетях Североуральска появились фотографии женщины, идущей по улице и несущей на плече предмет, похожий на гранатомет.
"Уважаемые североуральцы! Это экспонат для нашего музея ОВД. Приглашаем всех желающих посетить его", - сообщила Шпильчак, отметив, что женщина, несшая этот экспонат, - сотрудник музея Галина Васильева.
По словам Васильевой, экспонат был привезен в подарок, его пришлось нести через весь город.
"Простите, что кого-то испугала своим видом! Не хотела! Базуку несла с улицы Молодежной. Это подарок для нашего музея. Действительно, до Ленина, 4а мне надо было идти через весь город. Тем более в выходной здание закрыто. Я пошла домой, чтобы в понедельник отвезти этот "футляр" (он очень легкий) в музей на Ленина, 4а", - сообщила в соцсетях Васильева.
