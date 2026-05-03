Тубус от гранатомета у женщины на Урале оказался музейным экспонатом

"Простите, что кого-то испугала своим видом! Не хотела! Базуку несла с улицы Молодежной. Это подарок для нашего музея. Действительно, до Ленина, 4а мне надо было идти через весь город. Тем более в выходной здание закрыто. Я пошла домой, чтобы в понедельник отвезти этот "футляр" (он очень легкий) в музей на Ленина, 4а", - сообщила в соцсетях Васильева.