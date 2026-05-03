В селе Кучерово под Красноярском ликвидировали открытое горение

КРАСНОЯРСК, 3 мая – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 11,1 тысячи квадратных метров в селе Кучерово Красноярского края, где огонь уничтожил около 70 строений, сообщает краевой главк МЧС.

"На месте пожара в селе Кучерово объявлена ликвидация открытого горения на площади 11,1 тысячи квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций. От огня пострадали девять жилых домов и более 60 хозяйственных построек. Эвакуированные граждане разместились у родственников", - говорится в сообщении.