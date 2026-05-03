В селе Кучерово под Красноярском ликвидировали открытое горение
18:14 03.05.2026 (обновлено: 18:55 03.05.2026)
В селе Кучерово под Красноярском ликвидировали открытое горение

В Кучерово ликвидировали открытое горение на площади 11,1 тыс кв м

© РИА Новости / Прокуратура Красноярского края | Пожарные расчеты в селе Кучерово Красноярского края
Пожарные расчеты в селе Кучерово Красноярского края
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Кучерово Красноярского края ликвидировано открытое горение на площади 11,1 тысячи квадратных метров.
  • Огонь уничтожил около 70 строений, включая девять жилых домов и более 60 хозяйственных построек.
  • Для ликвидации пожара было задействовано порядка 50 человек и 21 единица техники.
КРАСНОЯРСК, 3 мая – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 11,1 тысячи квадратных метров в селе Кучерово Красноярского края, где огонь уничтожил около 70 строений, сообщает краевой главк МЧС.
Пожар произошел в воскресенье около 11.00 (07.00 мск) в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа. СК возбудил уголовное дело по факту халатности.
"На месте пожара в селе Кучерово объявлена ликвидация открытого горения на площади 11,1 тысячи квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций. От огня пострадали девять жилых домов и более 60 хозяйственных построек. Эвакуированные граждане разместились у родственников", - говорится в сообщении.
Для ликвидации пожара задействовано порядка 50 человек и 21 единица техники. Тушение продолжается до полной ликвидации.
ПроисшествияКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
