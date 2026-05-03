Власти Туапсе ограничили участие женщин в очистке пляжей от мазута - РИА Новости, 03.05.2026
17:34 03.05.2026
Власти Туапсе ограничили участие женщин в очистке пляжей от мазута

© РИА Новости / Борис Морозов | Волонтеры очищают побережье в Туапсе от нефтепродуктов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Туапсе приняли решение допускать к очистке пляжей от мазута только специалистов-мужчин.
  • Женщинам-волонтерам запретили убирать мазут на пляжах Туапсе из-за заботы о репродуктивном здоровье.
ТУАПСЕ, 3 май - РИА Новости. Власти города Туапсе приняли решение допускать к очистке пляжей от мазута только специалистов-мужчин, так как это физически тяжелая работа, сообщила РИА Новости пресс-служба администрации Туапсинского района.
В воскресенье издание "Коммерсантъ" сообщило, что женщинам-волонтерам запретили убирать мазут на пляжах Туапсе из-за заботы о репродуктивном здоровье женщин.
"Запрет женщинам собирать мазут есть. Только мужчины могут это делать. Наша администрация не хочет допускать женщин, потому что работа тяжелая. Это галька, это не песок, еще и с мазутом. И у нас такая позиция, что работают только те люди, которые умеют обращаться с отходами. Это спасатели, это работники топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и работники ЖКХ", - сказали в пресс-службе.
В апреле оперштаб региона сообщал, что в реку Туапсе попали нефтепродукты из-за пожаров на нефтекомплексе в морском порту. Возгорания возникали из-за атаки украинских БПЛА. Разлив нефтепродуктов локализовали, позже из-за сильных дождей уровень воды в реке Туапсе поднялся и нефтепродукты перелились за боновые заграждения, попав в море.
Специалисты круглосуточно проводят уборку загрязнения ниже по течению реки, а также в акватории и на берегу Черного моря. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля власти ввели режим ЧС регионального уровня.
