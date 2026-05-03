Цыденов назвал ситуацию с экс-зампредом правительства Бурятии болезненной

17:13 03.05.2026 (обновлено: 17:20 03.05.2026)
Цыденов назвал ситуацию с делом экс-зампреда правительства Бурятии болезненной

Алексей Цыденов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Бурятии Цыденов назвал ситуацию с уголовным делом экс-зампреда правительства республики Луковникова болезненной.
  • Луковникова обвиняют в хищении 98 миллионов рублей при строительстве моста через реку Уда.
  • В марте его арестовали до 17 мая по обвинению в мошенничестве, также на два месяца арестовали Светлану Михайлову — гендиректора ООО "ПромГражданПроект", проектировавшего мост через Уду.
УЛАН-УДЭ, 3 мая - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал "болезненной" ситуацию с уголовным делом экс-зампреда правительства республики Евгения Луковникова, которого обвиняют в хищении 98 миллионов рублей при строительстве моста через реку Уда.
"У нас борьба с коррупцией идет каждый год... Мой заместитель Луковников - одна из самых больных для меня ситуаций… У нас же при каждом приеме на работу от уровня министра и выше идет полная проверка. И вот когда он (Луковников, - ред.) второй раз приходил, точно такая же проверка была проведена в полном объеме. И есть, соответственно, заключение", - сказал Цыденов в интервью местному телеканалу.
В марте Цыденов сообщил, что в Москве задержали его бывшего заместителя Луковникова. Фигуранта арестовали до 17 мая по обвинению в мошенничестве на 98 миллионов рублей при строительстве третьего моста в Улан-Удэ. Также на два месяца была арестована Светлана Михайлова - гендиректор ООО "ПромГражданПроект", проектировавшего мост через Уду.
В 2018-2024 годах Луковников на должности зампреда правительства Бурятии координировал работу республиканских министерства строительства и модернизации ЖКХ, министерства транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, и других ведомств. В январе 2024 года он покинул должность по состоянию здоровья, при этом уже в сентябре того же года депутаты народного хурала одобрили его возвращение на свой пост. В июне 2025 года Луковников сообщил, что снова уходит с должности зампреда правительства Бурятии из-за проблем со здоровьем.
