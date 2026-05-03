Цыденов назвал ситуацию с экс-зампредом правительства Бурятии болезненной

УЛАН-УДЭ, 3 мая - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал "болезненной" ситуацию с уголовным делом экс-зампреда правительства республики Евгения Луковникова, которого обвиняют в хищении 98 миллионов рублей при строительстве моста через реку Уда.

"У нас борьба с коррупцией идет каждый год... Мой заместитель Луковников - одна из самых больных для меня ситуаций… У нас же при каждом приеме на работу от уровня министра и выше идет полная проверка. И вот когда он (Луковников, - ред.) второй раз приходил, точно такая же проверка была проведена в полном объеме. И есть, соответственно, заключение", - сказал Цыденов в интервью местному телеканалу.

В марте Цыденов сообщил, что в Москве задержали его бывшего заместителя Луковникова. Фигуранта арестовали до 17 мая по обвинению в мошенничестве на 98 миллионов рублей при строительстве третьего моста в Улан-Удэ. Также на два месяца была арестована Светлана Михайлова - гендиректор ООО "ПромГражданПроект", проектировавшего мост через Уду.