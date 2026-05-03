17:00 03.05.2026
В Пермском крае четыре вагона сошли с рельсов после ЧП с локомотивом

© РИА Новости / Игорь Онучин | Железнодорожные пути сортировочной станции
Железнодорожные пути сортировочной станции . Архивное фото
  • В Пермском крае четыре грузовых вагона сошли с рельсов после столкновения с маневровым локомотивом.
  • Инцидент произошел 3 мая на путях, примыкающих к станции Углеуральская Свердловской железной дороги.
  • Жертв нет, идут работы по восстановлению путей, проводится проверка по статье 263 УК РФ.
ПЕРМЬ, 3 мая - РИА Новости. Четыре грузовых вагона сошли с рельсов после столкновения с маневровым локомотивом у станции Углеуральская в Пермском крае, никто не пострадал, проводится проверка, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По данным ведомства, 3 мая на железнодорожных путях, примыкающих к станции Углеуральская Свердловской железной дороги в Пермском крае, произошло неконтролируемое движение семи грузовых вагонов.
"Вагоны столкнулись с маневровым локомотивом, что привело к сходу с рельсов четырех из них. В результате инцидента подвижной состав получил повреждения. Следователи выясняют обстоятельства железнодорожного инцидента", - говорится в сообщении.
В управлении уточнили, что жертв нет, сейчас идут работы по восстановлению путей. Проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
ПроисшествияПермский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская железная дорога
 
 
