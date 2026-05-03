16:44 03.05.2026
Школы в Туапсе 4 мая будут работать в штатном режиме

© РИА Новости / Борис Морозов | Перейти в медиабанкДым от пожара на морском терминале в Туапсе
Дым от пожара на морском терминале в Туапсе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школы и детские сады Туапсе 4 мая работают в штатном режиме, за исключением двух детских садов.
  • В Туапсинском муниципальном округе с 28 апреля ввели режим ЧС регионального уровня.
  • Ранее занятия в школах и учреждениях дополнительного образования Туапсе отменялись в целях безопасности из-за атак украинских БПЛА .
КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Школы и детские сады Туапсе 4 мая работают в штатном режиме, два детских сада работают без приема детей, сообщает управление образования администрации Туапсинского муниципального округа.
"Завтра 4 мая 2026 года городские и районные школы работают в штатном режиме. Детские сады, учреждения дополнительного образования открыты и готовы к приему детей. Два детских сада №22 и №25 работают без приема детей", - говорится в сообщении управления на канале в "Макс".
Нефтекомплекс в морском порту Туапсе горел из-за атак украинских БПЛА. Последняя атака произошла в ночь на пятницу, возгорание на нефтекомплексе ликвидировано. Оперативный штаб Краснодарского края также в среду сообщал об отмене занятий в школах и учреждениях дополнительного образования Туапсе в целях безопасности. В сообщении уточнялось, что детские сады работали в режиме дежурных групп, два детских сада работали без приема детей.
На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля власти ввели режим ЧС регионального уровня.
