Часть средств с концерта Guf в Сочи пойдут на помощь пострадавшим в Туапсе

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Часть средств, собранных с концерта рэпера Guf (Алексея Долматова) в Сочи, будет направлена на помощь пострадавшим в Туапсе, сообщило творческое объединение Doma.

"Туапсе, мы с вами! Часть средств с концерта в Сочи будет направлена на помощь пострадавшим и восстановление разрушений в Туапсе. Спасибо каждому, кто пришел", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Doma.