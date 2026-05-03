Часть средств с концерта Guf в Сочи пойдут на помощь пострадавшим в Туапсе

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Часть средств, собранных с концерта рэпера Guf (Алексея Долматова) в Сочи, будет направлена на помощь пострадавшим в Туапсе, сообщило творческое объединение Doma.
Guf дал концерт в Сочи в субботу в рамках прощального тура.
"Туапсе, мы с вами! Часть средств с концерта в Сочи будет направлена на помощь пострадавшим и восстановление разрушений в Туапсе. Спасибо каждому, кто пришел", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Doma.
Нефтекомплекс в морском порту Туапсегорел четыре раза из-за атак украинских БПЛА. Последняя атака произошла в ночь на пятницу, возгорание на нефтекомплексе ликвидировано. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля власти ввели режим ЧС регионального уровня.