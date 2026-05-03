Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 03.05.2026 (обновлено: 10:30 03.05.2026)
В Иркутской области два человека погибли в ДТП

Два человека погибли и двое пострадали в ДТП под Иркутском

© МВД38/TelegramПоследствия ДТП на Байкальском тракте в пригороде Иркутска. 3 мая 2026
Последствия ДТП на Байкальском тракте в пригороде Иркутска. 3 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© МВД38/Telegram
Последствия ДТП на Байкальском тракте в пригороде Иркутска. 3 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иркутской области на 14-м километре Байкальского тракта произошло ДТП с участием автомобиля Mazda 6.
  • Два человека погибли, еще двое доставлены в больницу.
ИРКУТСК, 3 мая - РИА Новости. Два человека погибли и еще двое доставлены в больницу после ДТП на Байкальском тракте в пригороде Иркутска, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Дорожный инцидент произошел в воскресенье на 14-м километре Байкальского тракта под Иркутском. Водитель автомобиля Mazda 6 направлялся из Иркутска в поселок Листвянка, не справился с управлением, вылетел с трассы в лес и врезался в дерево.
"В результате чего погибли два человека - 22-летний водитель легковушки и девушка-пассажир. Еще два пассажира, находившихся в салоне автомобиля, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
В настоящий момент на месте работают госавтоинспекторы.
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
МВД назвало регионы с самым высоким уровнем смертности в ДТП в 2026 году
Вчера, 08:20
 
ПроисшествияИркутскИркутская областьЛиствянка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала