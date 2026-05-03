В Иркутской области два человека погибли в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
ИРКУТСК, 3 мая - РИА Новости. Два человека погибли и еще двое доставлены в больницу после ДТП на Байкальском тракте в пригороде Иркутска, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
"В результате чего погибли два человека - 22-летний водитель легковушки и девушка-пассажир. Еще два пассажира, находившихся в салоне автомобиля, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
В настоящий момент на месте работают госавтоинспекторы.