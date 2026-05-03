В Белгородской области два человека погибли при атаке беспилотника

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинские боевики атаковали автомобиль в белгородском селе Нечаевка, в котором ехала супружеская пара и 21-летний сын, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Случилось самое страшное: мужчина и его сын от полученных тяжелых ранений скончались на месте", — написал он в Telegram-канале.
Женщина получила баротравму и минно-взрывную травму. Ей оказали помощь в городской больнице.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
