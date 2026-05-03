В Белгородской области два человека погибли при атаке беспилотника - РИА Новости, 03.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 03.05.2026 (обновлено: 17:49 03.05.2026)
В Белгородской области два человека погибли при атаке беспилотника

При атаке БПЛА на машину в Белгородском районе погибли двое членов семьи

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородском районе, в котором ехала семья из трех человек.
  • Мужчина и взрослый сын погибли на месте.
  • Женщина получила травмы, ей оказали помощь.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинские боевики атаковали автомобиль в белгородском селе Нечаевка, в котором ехала супружеская пара и 21-летний сын, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Случилось самое страшное: мужчина и его сын от полученных тяжелых ранений скончались на месте", — написал он в Telegram-канале.
Женщина получила баротравму и минно-взрывную травму. Ей оказали помощь в городской больнице.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородский районВячеслав ГладковРоссия
 
 
