Над Калужской областью уничтожили еще пять БПЛА

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Еще пять БПЛА уничтожены над территорией Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"В течение дня силами ПВО уничтожены еще пять БПЛА над территориями Боровского, Кировского, Медынского, Мосальского, и Юхновского муниципальных округов", - написал Шапша в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают оперативные группы.
