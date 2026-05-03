Над Калужской областью сбили 14 БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Калужской области сбили 14 БПЛА.
- Пострадавших и разрушений нет.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Четырнадцать БПЛА сбиты над территорией Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"За сегодняшнее утро и день силами ПВО уничтожены еще 14 БПЛА над территориями Барятинского, Думиничского, Жуковского, Людиновского, Малоярославецкого, Медынского, Мосальского, Перемышльского, Спас-Деменского и Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине города Калуги", - написал Шапша в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные группы.
Сырский публично пожаловался на ситуацию в ВСУ
Вчера, 15:05