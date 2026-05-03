Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 334 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 03.05.2026 (обновлено: 13:15 03.05.2026)
ПВО ночью уничтожила 334 украинских беспилотника

Силы ПВО ночью сбили 334 БПЛА ВСУ над 16 регионами РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за ночь сбили 334 дрона ВСУ над 16 российскими регионами.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 334 дрона ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены 334 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские операторы дронов сорвали массированный удар беспилотников ВСУ по передовой - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Группировка "Восток" сорвала массированный удар ВСУ в Запорожской области
Вчера, 05:03
Российские бойцы сбили БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской областями и Крымом.
Также они перехватили дроны в Воронежской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях и в Московском регионе.
Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в Приморске после налета беспилотников вспыхнул пожар. Его уже ликвидировали.
Украинские боевики практически ежедневно атакуют приграничные и другие регионы. Россия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьТульская областьРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала