ПВО ночью уничтожила 334 украинских беспилотника

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 334 дрона ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены 334 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские бойцы сбили БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской областями и Крымом.
Также они перехватили дроны в Воронежской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях и в Московском регионе.
Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в Приморске после налета беспилотников вспыхнул пожар. Его уже ликвидировали.
Украинские боевики практически ежедневно атакуют приграничные и другие регионы. Россия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
