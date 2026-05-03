Над Рязанской областью сбили четыре украинских дрона.

РЯЗАНЬ, 3 мая - РИА Новости. Четыре БПЛА сбиты за ночь над территорией Рязанской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Павел Малков.
Как сообщало ранее Минобороны РФ, дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 334 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над территорией Рязанской области.