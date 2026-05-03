20:22 03.05.2026 (обновлено: 20:56 03.05.2026)
Ространснадзор проконтролирует ситуацию с очередями в Шереметьево

© Кадр видео из соцсетей
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками выдачи багажа в Шереметьево.
  • Персонал работает над устранением последствий сбоев.
  • О статусе багажа пассажиров проинформируют.
  • Длительное прохождение послеполетных формальностей связано со стопроцентным досмотром на таможне.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками выдачи багажа в московском аэропорту Шереметьево.
"Организовали мониторинг текущей ситуации и приступили к проверке соблюдения перевозчиками и аэропортом требований законодательства в области защиты прав пассажиров", — сообщило ведомство в Telegram-канале.

Персонал аэропорта уже приступил к восстановлению штатного режима работы системы выдачи и занимается ликвидацией последствий сбоев. О статусе багажа пассажиров информируют в организованном порядке. Инспекторы находятся на месте и следят за соблюдением прав и устранением выявленных нарушений.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, длительное прохождение послеполетных формальностей связано со стопроцентным досмотром прилетевших из-за рубежа на таможне. Пассажиров внутренних рейсов и вылетающих из аэропорта обслуживают в обычном режиме.
В Шереметьево также подчеркнули, что информация о скоплениях пассажиров из-за введения плана "Ковер" не соответствует действительности. Ранее в воскресенье там вводили ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности, сейчас их уже сняли.
