Ространснадзор проконтролирует ситуацию с очередями в Шереметьево

Краткий пересказ от РИА ИИ Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками выдачи багажа в Шереметьево.

Персонал работает над устранением последствий сбоев.

О статусе багажа пассажиров проинформируют.

Длительное прохождение послеполетных формальностей связано со стопроцентным досмотром на таможне.

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками выдачи багажа в московском аэропорту Шереметьево.

« "Организовали мониторинг текущей ситуации и приступили к проверке соблюдения перевозчиками и аэропортом требований законодательства в области защиты прав пассажиров", — сообщило ведомство в Telegram-канале.

Персонал аэропорта уже приступил к восстановлению штатного режима работы системы выдачи и занимается ликвидацией последствий сбоев. О статусе багажа пассажиров информируют в организованном порядке. Инспекторы находятся на месте и следят за соблюдением прав и устранением выявленных нарушений.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, длительное прохождение послеполетных формальностей связано со стопроцентным досмотром прилетевших из-за рубежа на таможне. Пассажиров внутренних рейсов и вылетающих из аэропорта обслуживают в обычном режиме.