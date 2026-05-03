Австрия заморозила большинство контактов с Россией, заявил генконсул

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австрия заморозила большинство контактов с Россией, заявил генеральный консул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
- Значительная часть традиционных механизмов взаимодействия между Россией и Австрией приостановлена.
- Рабочий диалог между сторонами сохраняется на рутинной основе, особенно с земельными и муниципальными администрациями, полицией и судебными органами.
ВЕНА, 3 мая - РИА Новости. Австрия заморозила большинство контактов с Россией, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
"К сожалению, двусторонние отношения проходят непростой этап. Австрийская сторона фактически заморозила все контакты, а значительная часть традиционных механизмов взаимодействия на данный момент фактически приостановлена, что, безусловно, не лучшим образом сказывается на нашей деятельности", - сказал дипломат.
Тем не менее, по его словам, рабочий диалог между сторонами сохраняется. "Он стал куда более прикладным. Мы на рутинной основе взаимодействуем с земельными и муниципальными администрациями, полицией и судебными органами. Иначе и не получается", - заключил генконсул.