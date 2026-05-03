Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаках беспилотников пострадали шесть человек - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 03.05.2026 (обновлено: 16:08 03.05.2026)
В Белгородской области при атаках беспилотников пострадали шесть человек

Гладков: шесть мирных белгородцев пострадали при атаках украинских беспилотников

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области. 3 мая 2026
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 3 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 3 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области шесть мирных жителей пострадали при атаках беспилотников ВСУ.
  • Среди них — водитель грузового автомобиля в поселке Октябрьский и женщины в Шебекино и Грайвороне.
  • В Белгороде в больницу обратились три женщины, пострадавшие в поселке Дубовое, у всех диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«

"Шесть мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ", - написал Гладков в канале на платформе "Макс".

Губернатор уточнил, что в поселке Октябрьский Белгородского округа водитель грузового автомобиля получил минно-взрывную травму, слепое осколочное ранение груди и ноги. Также женщина ранена в городе Шебекино в результате атаки ВСУ на два многоквартирных дома. Ей диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, осколочное ранение ноги и касательное ранение головы.
По данным главы региона, еще одна женщина получила минно-взрывную травму, осколочные ранения спины, ноги и руки в городе Грайворон. БПЛА нанёс удар по легковому автомобилю. В Белгороде в больницу обратились три женщины, пострадавшие в субботу в поселке Дубовое. Всем им медики диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Европа готовится воевать с Россией две недели
1 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияОктябрьскийШебекиноВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала