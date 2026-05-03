В Белгородской области при атаках беспилотников пострадали шесть человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области шесть мирных жителей пострадали при атаках беспилотников ВСУ.
- Среди них — водитель грузового автомобиля в поселке Октябрьский и женщины в Шебекино и Грайвороне.
- В Белгороде в больницу обратились три женщины, пострадавшие в поселке Дубовое, у всех диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор уточнил, что в поселке Октябрьский Белгородского округа водитель грузового автомобиля получил минно-взрывную травму, слепое осколочное ранение груди и ноги. Также женщина ранена в городе Шебекино в результате атаки ВСУ на два многоквартирных дома. Ей диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, осколочное ранение ноги и касательное ранение головы.
По данным главы региона, еще одна женщина получила минно-взрывную травму, осколочные ранения спины, ноги и руки в городе Грайворон. БПЛА нанёс удар по легковому автомобилю. В Белгороде в больницу обратились три женщины, пострадавшие в субботу в поселке Дубовое. Всем им медики диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы.
Европа готовится воевать с Россией две недели
1 мая, 08:00