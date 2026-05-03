Дроны ВСУ атаковали коммерческий объект в Белгородской области - РИА Новости, 03.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 03.05.2026 (обновлено: 21:32 03.05.2026)
Дроны ВСУ атаковали коммерческий объект в Белгородской области

БПЛА ВСУ атаковали коммерческий объект в Белгородской области, ранены 2 человека

  • Дроны ВСУ атаковали коммерческий объект в Белгородской области. Ранены два мирных жителя.
  • У 17-летней девушки открытая черепно-мозговая травма и открытые переломы ног и плеча, она в тяжелом состоянии.
  • У 20-летнего мужчины осколочное ранение плеча.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Беспилотник атаковал коммерческий объект в Белгородской области, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Коммерческий объект в Губкине атакован вражеским беспилотником. Ранены два мирных жителя. От детонации загорелся легковой автомобиль, в котором находились двое. У 17-летней девушки открытая черепно-мозговая травма, а также открытые переломы ног и плеча. По оценке медиков, она в тяжёлом состоянии. У 20-летнего парня осколочное ранение плеча", - написал Гладков в канале на платформе "Макс".

Губернатор уточнил, что загоревшийся автомобиль потушен. Кроме того, повреждены коммерческий объект и семь легковых автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковПроисшествияГубкинУкраина
 
 
