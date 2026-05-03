Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дроны ВСУ атаковали коммерческий объект в Белгородской области. Ранены два мирных жителя.
- У 17-летней девушки открытая черепно-мозговая травма и открытые переломы ног и плеча, она в тяжелом состоянии.
- У 20-летнего мужчины осколочное ранение плеча.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Беспилотник атаковал коммерческий объект в Белгородской области, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Коммерческий объект в Губкине атакован вражеским беспилотником. Ранены два мирных жителя. От детонации загорелся легковой автомобиль, в котором находились двое. У 17-летней девушки открытая черепно-мозговая травма, а также открытые переломы ног и плеча. По оценке медиков, она в тяжёлом состоянии. У 20-летнего парня осколочное ранение плеча", - написал Гладков в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что загоревшийся автомобиль потушен. Кроме того, повреждены коммерческий объект и семь легковых автомобилей.
