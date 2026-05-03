Дроны ВСУ атаковали коммерческий объект в Белгородской области

"Коммерческий объект в Губкине атакован вражеским беспилотником. Ранены два мирных жителя. От детонации загорелся легковой автомобиль, в котором находились двое. У 17-летней девушки открытая черепно-мозговая травма, а также открытые переломы ног и плеча. По оценке медиков, она в тяжёлом состоянии. У 20-летнего парня осколочное ранение плеча", - написал Гладков в канале на платформе "Макс".