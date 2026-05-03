Андрейченко рассказала, где проведет юбилей и кого можно называть элитой - РИА Новости, 03.05.2026
03:37 03.05.2026
Андрейченко рассказала, где проведет юбилей и кого можно называть элитой

© РИА Новости / Илья Питалев | Наталья Андрейченко
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наталья Андрейченко проведет 70-летний юбилей во Франции.
  • В Париже в Русском театре ставят "Мэри Поппинс", и Андрейченко задействована в постановке.
  • Актриса отметила, что не причисляет себя к элите и считает элитой тех, кто имеет знания, уважение и сожаление к людям, это те, кто ближе к Свету.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В эксклюзивном интервью РИА Новости Наталья Андрейченко рассказала, что проведет 70-летний юбилей во Франции. Там она будет задействована в новой постановке "Мэри Поппинс".
"По воле судьбы третьего мая я в Париже, но не просто ради дня рождения, — призналась актриса. — Здесь в Русском театре ставят "Мэри Поппинс". В спектакле задействован сын моих друзей Дэмиан, который сыграет Майкла. А я здесь, чтобы помочь, потому что стала одним из создателей этого великолепного чуда после того, как мальчика утвердили на роль. Ну как без меня?"
Также заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко отметила в интервью РИА Новости, что актеры не могут считать себя сегодня элитой.
"Я не причисляю себя к элите. А те коллеги, кто думает о себе иначе, только тешат свое эго. Сейчас все настолько зыбко и грязно в мире, что элита — это те, кто ближе к Свету. У них есть знания, уважение, сожаление к людям. А мериться ролями или чем-то другим — ни о чем. Я искренне сочувствую тем, кто делает это", — отметила Наталья Андрейченко.
Об этом и многом другом читайте в ближайшее время в эксклюзивном юбилейном интервью актрисы на сайте Ria.ru
 
