02:13 02.05.2026 (обновлено: 06:02 02.05.2026)
Врач объяснила, почему у современных детей чаще портятся зубы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рост кариеса у детей связан с изменением питания.
  • Мягкая пища и сладости, в частности шоколад, влияют на формирование челюсти и повышают риск стоматологических проблем.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Рост кариеса у детей связан с изменением питания - современные дети стали чаще употреблять мягкую пищу и шоколад, рассказала РИА Новости стоматолог Мариам Кикалеишвили.
"Раньше дети не ели столько шоколада и сладостей. Сегодня же это ежедневная норма. Кроме того, блендерная еда влияет на формирование челюсти и вызывает аномалии прикуса", — отметила специалист.
По ее словам, чрезмерно мягкая пища не дает достаточной нагрузки на зубы и челюсть, что приводит к неправильному развитию и повышает риск стоматологических проблем.
