Врач объяснила, почему у современных детей чаще портятся зубы

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Рост кариеса у детей связан с изменением питания - современные дети стали чаще употреблять мягкую пищу и шоколад, рассказала РИА Новости стоматолог Мариам Кикалеишвили.

"Раньше дети не ели столько шоколада и сладостей. Сегодня же это ежедневная норма. Кроме того, блендерная еда влияет на формирование челюсти и вызывает аномалии прикуса", — отметила специалист.