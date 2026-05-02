Врач объяснила, почему у современных детей чаще портятся зубы

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Рост кариеса у детей связан с изменением питания - современные дети стали чаще употреблять мягкую пищу и шоколад, рассказала РИА Новости стоматолог Мариам Кикалеишвили.
"Раньше дети не ели столько шоколада и сладостей. Сегодня же это ежедневная норма. Кроме того, блендерная еда влияет на формирование челюсти и вызывает аномалии прикуса", — отметила специалист.
По ее словам, чрезмерно мягкая пища не дает достаточной нагрузки на зубы и челюсть, что приводит к неправильному развитию и повышает риск стоматологических проблем.