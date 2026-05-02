Oxxxymiron* зарегистрировал в Британии товарный знак для продажи одежды

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Рэпер Мирон Федоров* (Oxxxymiron*, признан в РФ иноагентом) зарегистрировал в Великобритании товарный знак для производства и продажи одежды, выяснило РИА Новости.

Как следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, Федоров* в ноябре 2025 года зарегистрировал товарный знак Oxxxymiron* в Ведомстве интеллектуальной собственности Великобритании (UKIPO).

При этом в целях регистрации товарного знака указаны не только выпуск музыки и выступление с концертами, но и "одежда" и "розничные услуги, связанные с продажей одежды и аксессуаров для одежды".

Торговый знак будет действовать на территории Великобритании до сентября 2035 года. В качестве страны заявителя указан Кипр, следует из документов.