Oxxxymiron* зарегистрировал в Британии товарный знак для продажи одежды

00:38 02.05.2026
  • Рэпер Мирон Федоров* (Oxxxymiron*) зарегистрировал в Великобритании товарный знак для производства и продажи одежды.
  • В ноябре 2025 года Федоров* зарегистрировал товарный знак Oxxxymiron в Ведомстве интеллектуальной собственности Великобритании (UKIPO).
  • Торговый знак будет действовать на территории Великобритании до сентября 2035 года.
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Рэпер Мирон Федоров* (Oxxxymiron*, признан в РФ иноагентом) зарегистрировал в Великобритании товарный знак для производства и продажи одежды, выяснило РИА Новости.
Как следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, Федоров* в ноябре 2025 года зарегистрировал товарный знак Oxxxymiron* в Ведомстве интеллектуальной собственности Великобритании (UKIPO).
При этом в целях регистрации товарного знака указаны не только выпуск музыки и выступление с концертами, но и "одежда" и "розничные услуги, связанные с продажей одежды и аксессуаров для одежды".
Торговый знак будет действовать на территории Великобритании до сентября 2035 года. В качестве страны заявителя указан Кипр, следует из документов.
* Лицо, признанное иноагентом на территории РФ.
