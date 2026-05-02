12:51 02.05.2026 (обновлено: 13:38 02.05.2026)
СМИ рассказали, какое решение Зеленский принял по переговорам с Россией

Politico: Зеленский рассматривает Турцию как место нового раунда переговоров

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский на саммите ЕС на Кипре
Владимир Зеленский на саммите ЕС на Кипре. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский рассматривает Турцию как место для следующего раунда переговоров с Россией, пишет Politico
  • По информации издания, Зеленский проявляет осторожность в отношении будущего участия США.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский думает выбрать Турцию местом проведения следующего раунда переговоров с Россией, пишет Politico.
"Зеленский проявляет большую осторожность в отношении будущего участия США и теперь рассчитывает, что Турция выступит местом следующего раунда переговоров с Россией", — говорится в публикации.
Газета The New York Times сообщила, что Зеленский сильно обозлился на Штаты из-за поддержки президентом Дональдом Трампом условий России по урегулированию на Украине. Как считает издание, в последнее время глава киевского режима слишком много критикует Вашингтон, начиная от жалоб на неуважительное отношение к Украине и заканчивая решением по ослаблению санкций в энергетике.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
