Зеленский ввел санкции против экс-главы своего офиса

18:48 02.05.2026
Зеленский ввел санкции против бывшего главы своего офиса Андрея Богдана

Владимир Зеленский. Архивное фото
  • Зеленский подписал указ о введении санкций против бывшего главы своего офиса Андрея Богдана.
  • Санкции включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий и другие меры.
  • Они действуют на протяжении десяти лет, а лишение государственных наград является бессрочным.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против бывшего главы своего офиса Андрея Богдана.
Согласно опубликованному на сайте Зеленского указу, санкции в отношении Богдана введены на десять лет. Кроме лишения государственных наград, являющегося бессрочным.
Санкции в том числе включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества.
Согласно документу, действия Богдана "угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины".
По данным украинского издания "Страна.ua", Богдан сейчас живет в Австрии. О Зеленском отзывается крайне нелицеприятно как публично, так и в частных беседах.
