Назван регион с самыми высокими зарплатами в России в феврале

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Средние зарплаты на Чукотке в феврале составили 208,5 тысячи рублей - это самый высокий показатель среди всех российских регионов, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
За год показатель вырос на 8,7%.
При этом в среднем за два первых месяца трудовые доходы в регионе составили 217,2 тысячи рублей, что на 14,1% больше уровня за аналогичный период прошлого года.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по стране в феврале она была 103,9 тысячи рублей, что на 15% больше прошлогоднего уровня.