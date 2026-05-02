02:02 02.05.2026
Назван регион с самыми высокими зарплатами в России в феврале

РИА Новости: самые высокие зарплаты в России в феврале были на Чукотке

Российские рубли. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средние зарплаты на Чукотке в феврале составили 208,5 тысячи рублей — это самый высокий показатель среди всех российских регионов.
  • За год показатель вырос на 8,7 %.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Средние зарплаты на Чукотке в феврале составили 208,5 тысячи рублей - это самый высокий показатель среди всех российских регионов, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
За год показатель вырос на 8,7%.
При этом в среднем за два первых месяца трудовые доходы в регионе составили 217,2 тысячи рублей, что на 14,1% больше уровня за аналогичный период прошлого года.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по стране в феврале она была 103,9 тысячи рублей, что на 15% больше прошлогоднего уровня.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России получают в пяти отраслях
Вчера, 01:35
 
