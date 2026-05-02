Назван регион с самыми высокими зарплатами в России в феврале

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Средние зарплаты на Чукотке в феврале составили 208,5 тысячи рублей - это самый высокий показатель среди всех российских регионов, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.

За год показатель вырос на 8,7%.

При этом в среднем за два первых месяца трудовые доходы в регионе составили 217,2 тысячи рублей, что на 14,1% больше уровня за аналогичный период прошлого года.