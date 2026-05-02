МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Запад не помешал украинским радикалам сжигать людей в Доме профсоюзов в Одессе и никогда не пытался давить на Киев для реального расследования трагедии, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

"Но тогда не давили на Украину, да и сейчас не давят. Не вижу жестких требований в отношении расследования этого преступления", - заключил Килинкаров.

В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили лагерь активистов. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли. По многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы сторонников "майдана" стреляли. Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. Большая часть погибших - люди, сгоревшие заживо в Доме профсоюзов.