МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Запад не помешал украинским радикалам сжигать людей в Доме профсоюзов в Одессе и никогда не пытался давить на Киев для реального расследования трагедии, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Хотя трагедия в Доме профсоюзов произошла 2 мая 2014 года, только в ноябре 2015 года международная консультативная группа, созданная Советом Европы, опубликовала доклад с признанием неэффективности расследования трагедии. Еще почти через десять лет, в марте 2025 года, Европейский суд по правам человека признал, что украинские власти не сделали того, что могло от них ожидаться для остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей из огня.
"Там сжигали людей, устрашая всю Украину, и Запад не обращал на это внимания. А появления каких-то публикаций недостаточно для того, чтобы принудить режим Зеленского провести должное расследование", - сказал Килинкаров.
При этом, по его оценке, действительно расследовать трагедию было бы несложно. Все материалы по событиям в Доме профсоюзов были направлены, в частности, в Германию уже через несколько месяцев после случившегося, добавил экс-депутат. Он подчеркнул, что была составлена поминутная хроника произошедшего 2 мая 2014 года в Одессе.
"Но тогда не давили на Украину, да и сейчас не давят. Не вижу жестких требований в отношении расследования этого преступления", - заключил Килинкаров.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили лагерь активистов. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли. По многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы сторонников "майдана" стреляли. Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. Большая часть погибших - люди, сгоревшие заживо в Доме профсоюзов.