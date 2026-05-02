Вывод войск США ударит по престижу Германии, считает немецкий политолог

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вывод войск США с территории Германии может ударить по престижу, который наращивала ФРГ, считает немецкий политолог Александр Рар.
В субботу министр обороны Германии Борис Писториус спокойно отреагировал на частичный вывод войск США из страны, назвав этот шаг американской стороны "предсказуемым". В то же время глава комитета по обороне в немецком бундестаге посчитал это решение Соединенных Штатов "тревожным сигналом", однако, по его мнению, это "не повод для паники".
"Вывод американских войск с территории ФРГ станет значимым ударом по тому престижу, который наращивала республика все эти годы. Это буквально наказание (канцлеру Германии Фридриху) Мерцу со стороны (президента США Дональда) Трампа", - сказал газете ВЗГЛЯД Рар.
Рар отметил, что, скорее всего, США примут "демонстративное решение о переброске контингента в страну Восточной Европы", открыто показав недоверие к действующей в ФРГ администрации.
Трамп в последнее время критикует Мерца, который заявил 27 апреля, что западные государства недооценили Иран, и что Соединенные Штаты рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Штаты рассматривают возможность сокращения американского военного контингента в Германии.
В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение министерства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение шести-12 месяцев.