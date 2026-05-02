В Харьковской области боевики ВСУ устроили мятеж и убили офицера

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинские военные убили заместителя командира штурмовой роты в подконтрольной ВСУ части Харьковской области, сообщили в УВД российской администрации региона.
"Причиной мятежа стала акция неповиновения группы военнослужащих, отказавшихся выполнять боевую задачу из-за некомпетентных действий капитана Маловичко. Его предыдущие решения уже приводили к массовым потерям среди личного состава", — рассказали там.
© Фото : соцсети Сергей Маловичко
Инцидент произошел 20 апреля в районе села Малая Шапковка. Погибший был спецназовцем 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг"*. Он координировал действия штурмовых групп при попытках прорвать российскую оборону на Купянском направлении.
"Отказ от выполнения приказов и прямое вооруженное сопротивление командованию указывают на критическую потерю доверия к офицерскому составу, экстремальное истощение личного состава и осознание бессмысленности дальнейших штурмовых действий", — подчеркнули в российском ведомстве.
В последнее время силовики сообщают о нехватке личного состава у украинских боевиков. Для восполнения потерь на передовую направляют пограничников, дезертиров и принудительно мобилизованных.
В то же время массовые издевательства в различных бригадах приводят к скандалам и протестам родственников военнослужащих. Они заявляют, что тех не эвакуируют с утраченных позиций, тем самым вынуждая сдаваться в плен, а телефоны дают всего раз в неделю под наблюдением. При этом на военных давят, чтобы они не писали рапорты с жалобами на командование, а их убийства выдают за суицид.
* Входит в националистическое формирование "Азов", запрещенное в России и признанное террористической организацией.