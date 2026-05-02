Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель.
- Атака произошла в поселке Белая Березка Трубчевского района.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на брянский поселок Белая Березка, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские нацисты нанесли очередной варварский удар. ВСУ атаковали с помощью дрона–камикадзе поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, погиб мирный житель", - написал Богомаз в Telegram-канале.
