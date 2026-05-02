В Курской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадали три человека

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Три человека ранены в курском приграничье в результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Три человека ранены в курском приграничье. В Хомутовском районе вражеский дрон атаковал автомобиль с семьей из Белгородской области, которая направлялась в Брянск. У мужчины и женщины акубаротравмы, ещё один мужчина получил осколочное ранение левой ноги. Им оказана первая помощь. Как только позволит обстановка, перевезём их в Курскую облбольницу", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что автомобиль полностью уничтожен.