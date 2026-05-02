Несколько украинских военных сдались в плен на Славянском направлении - РИА Новости, 02.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
08:39 02.05.2026
Несколько украинских военных сдались в плен на Славянском направлении

Несколько военных ВСУ сдались в плен российскому БПЛА на Славянском направлении

  • Несколько украинских военных сдались в плен на Славянском направлении.
  • Военнослужащий 81-ой бригады ВСУ Евгений Кашенко сообщил, что его подразделение сдалось после того, как их обнаружил российский БПЛА.
ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Украинские военнослужащие сдались в плен российскому БПЛА на славянском направлении, сообщил РИА Новости один из сдавшихся в плен таким образом, военнослужащий 81-ой бригады ВСУ Евгений Кашенко.
Видео, снятое на славянском направлении с БПЛА бойцами 7-й бригады 3-й общевойсковой армии группировки войск "Южная", которые взяли в плен украинских военнослужащих, есть в распоряжении РИА Новости.
"Нам поставили задачу вернуть утраченные позиции у (села - ред.) Закотного, мы двойками выдвинулись. Темно было, мы вышли, ничего не было видно. Мы нашли окоп небольшой, ярок. Там нас нашла ваша "птичка" (БПЛА 7-й бригады – ред.). И мы решили сдаться, не хотели умирать. Нам скинули рацию, и мы по рации пошли сдаваться в плен", - сказал Кашенко.
В конце апреля глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении российских бойцов на славянском направлении.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Российский военный в одиночку взял в плен восемь солдат ВСУ в ДНР
21 февраля, 23:36
 
