Краткий пересказ от РИА ИИ
- Несколько украинских военных сдались в плен на Славянском направлении.
- Военнослужащий 81-ой бригады ВСУ Евгений Кашенко сообщил, что его подразделение сдалось после того, как их обнаружил российский БПЛА.
ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Украинские военнослужащие сдались в плен российскому БПЛА на славянском направлении, сообщил РИА Новости один из сдавшихся в плен таким образом, военнослужащий 81-ой бригады ВСУ Евгений Кашенко.
Видео, снятое на славянском направлении с БПЛА бойцами 7-й бригады 3-й общевойсковой армии группировки войск "Южная", которые взяли в плен украинских военнослужащих, есть в распоряжении РИА Новости.
"Нам поставили задачу вернуть утраченные позиции у (села - ред.) Закотного, мы двойками выдвинулись. Темно было, мы вышли, ничего не было видно. Мы нашли окоп небольшой, ярок. Там нас нашла ваша "птичка" (БПЛА 7-й бригады – ред.). И мы решили сдаться, не хотели умирать. Нам скинули рацию, и мы по рации пошли сдаваться в плен", - сказал Кашенко.
В конце апреля глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении российских бойцов на славянском направлении.
Российский военный в одиночку взял в плен восемь солдат ВСУ в ДНР
